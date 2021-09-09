Россиянам рассказали о новом правиле получения виз в популярную пляжную страну

Посол Болгарии рассказал, что с 1 октября визы для детей до 12 лет будут бесплатными

Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин рассказал о новом правиле получения виз в республику. Так, с 1 октября 2021 года визы для детей до 12 лет будут бесплатными, передает РИА Новости.

По словам дипломата, подобное решение властей страны является хорошим примером того, что Болгария ценит семейный туризм.

Также Крыстин обратил внимание, что отдыхать в республике можно не только в летний сезон: «У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников».

Отмечается, что в настоящее время от оплаты визового сбора освобождены только дети до шести лет.

Ранее российским туристам предложили слетать в Болгарию в бархатный сезон за 3,5 тысячи рублей. Так, самый бюджетный авиабилет в одну сторону Москва — Варна с вылетом 31 августа обойдется путешественнику в 3310 рублей. При этом отмечается, что поездка туда-обратно по этому направлению обойдется в 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа.