Финляндия ограничит въезд в страну до конца года

В Финляндии продлят до конца года действие требований ко въезду в условиях пандемии

Правительство Финляндии намерено продлить до конца 2021 года действие требований ко въезду в страну, введенных в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин направил парламенту предложение о продлении действия соответствующих положений закона об инфекционных заболеваниях. «Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом», — сказано в сообщении властей.

Таким образом, до конца года от въезжающих в Финляндию граждан, родившихся в 2005 году и ранее, будут требовать сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации признанными в стране препаратами или же отрицательный тест на COVID-19. На данный момент поездки на финскую территорию из России все еще невозможны.

10 сентября Дания первой в Европе отменила все эпидемиологические ограничения. Теперь по всей стране больше не будет требоваться пропуск для входа в рестораны, спортзалы и ночные клубы, детей при контакте с зараженным COVID-19 человеком больше не будут сразу же отправлять домой.