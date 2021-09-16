Еврокомиссия создаст управление по ЧС в области здравоохранения

Еврокомиссия создаст специальное управление по выявлению, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС) в области здравоохранения (European health emergency preparedness and response authority, HERA). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте европейского органа исполнительной власти.

Полноценно новое формирование заработает в начале 2022 года. В случае возникновения кризисных ситуаций управление обеспечит производство и распространение необходимого количества медицинских препаратов, вакцин и средств индивидуальной защиты. В ЕК отметили, что указанных товаров не хватало на первом этапе реагирования на пандемию COVID-29.

HERA также будет активизировать быстрое принятие решений и системы экстренного финансирования для более эффективного разрешения будущих кризисов. На работу управления выделят шесть миллиардов евро из многолетнего финансового плана ЕС и фонда «ЕС следующего поколения», а также 24 миллиарда из других программ объединения.

Ранее эксперты отметили, что в Евросоюзе наблюдается неравенство в одобрении вакцин от коронавируса. Так, вакцина AstraZeneca, произведенная в Европе, была одобрена Европейским агентством лекарственных средств. В то же время ряд стран не признает тот же препарат, произведенный в Индии. Такое решение европейских властей сочли дискриминацией.