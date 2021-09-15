ЕС запустит проект «Глобальные Ворота» для противостояния китайским инициативам

Европейский союз (ЕС) запустит проект «Глобальные Ворота» для противостояния китайской инициативе «Один пояс, один путь» (международный проект Китая, направленный на совершенствование торговой инфраструктуры, охватывающий более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки). Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Она заявила, что благодаря проекту у ЕС есть шанс построить партнерские отношения со странами по всему миру. «Нам нужны инвестиции в качественную инфраструктуру, соединяющую товары, людей и услуги», — подчеркнула глава ЕК.

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Фон дер Ляйен упрекнула Китай и отметила, что «Один пояс, один путь» создан для расширения стратегического влияния КНР через создание долговой зависимости.

«Для Европы нет смысла строить идеальную дорогу между китайским медным рудником и гаванью. Мы должны стать умнее, когда дело касается такого рода инвестиций», — заключила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что приоритетом для Евросоюза во время регионального саммита в феврале будет обсуждение проектов для установления связи с Африкой.

В июне Клит Уиллемс, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома, заявил, что Китай делает «грубую стратегическую ошибку», уничтожая крупное инвестиционное соглашение с Европейским союзом. По его мнению, Пекин зря вступил в санкционное противостояние с Брюсселем и ввел ограничения в отношении европейских политиков, обвинявших КНР в репрессиях против уйгуров. Уиллемс отметил, что сделка с ЕС больше обсуждаться не будет.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.