В ЕС собрались остановить наплыв мигрантов с помощью Шенгена

Глава Еврокомиссии: ЕС будет работать над блокировкой миграционных угроз с помощью Шенгена

Европейский союз (ЕС) будет работать над тем, чтобы блокировать все миграционные угрозы с помощью Шенгенского соглашения. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

Политик напомнила о миграционном кризисе, разразившемся в странах ЕС, соседствующих с Белоруссией. По мнению фон дер Ляйен, страны объединения должны быть готовы к тому, что подобные инциденты повторятся.

«По этой причине мы собираемся поработать над Шенгеном, чтобы мы могли останавливать подобные акты агрессии и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность на внешних границах ЕС», — отметила она.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год.

В конце мая 2021-го президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

На фоне таких сообщений ряд Западных стран обвинил Лукашенко в провоцировании наплыва нелегалов.