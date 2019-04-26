Появились подробности реформы Шенгенской зоны

Новые правила Шенгенского соглашения закроют возможность присоединиться к нему для стран-кандидатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный дипломатический источник в Брюсселе.

«Реформа, которую имеет в виду президент Франции Эммануэль Макрон, может закрыть для Румынии и Болгарии перспективу вхождения в Шенген как таковую», — подчеркнул собеседник агентства.

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25 апреля Макрон предложил сократить Шенгенскую зону для защиты границ.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенгенcкую зону, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в ряды стран-участниц.

Болгария и Румыния являются членами Евросоюза с 2007 года. Чтобы войти в Шенгенскую зону, стране-кандидату необходимо выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

В 2013 году Германия грозилась заблокировать присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенскому соглашению. Против присоединения также выступали парламент и правительство Финляндии.

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