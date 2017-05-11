Юнкер призвал как можно скорее принять Румынию в Шенген

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Румынии следует как можно скорее стать членом Шенгенской зоны. Об этом политик сообщил в четверг, 11 мая, выступая в румынском парламенте по случаю 10-летнего юбилея вступления страны в ЕС, передает stiripesurse.ro.

«Румыния заслужила свое естественное место в ЕС и в Шенгенском пространстве», — отметил он, подчеркнув, что для начала страна должна довести до конца судебную реформу.

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Как отмечает ТАСС, Бухарест должен завершить реформу до 2019 года. Юнкер заверил, что «вместе с румынскими властями будет бороться за необратимый характер проведенных реформ».

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

При этом европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулись европейские страны, часть государств ЕС была вынуждена ввести временный контроль на границах.