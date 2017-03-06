В Румынии тысячи человек вышли на антикоррупционный митинг

В столице Румынии Бухаресте прошла масштабная акция протеста против коррупции. Видео с места событий публикует Ruptly. Демонстранты, которых, как отмечает Deutsche Welle, было порядка 10 тысяч человек, обвинили правящую Социал-демократическую партию в том, что она препятствует борьбе со взяточничеством.

Отмечается, что участники акции прошли маршем от здания кабинета министров до зданий Конституционного суда и антикоррупционного комитета прокуратуры. Протесты, не утихающие с начала февраля этого года, спровоцировал законопроект, согласно которому уголовные дела не должны заводиться против чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро. Скандальный декрет впоследствии был отменен.