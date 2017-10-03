Американский генерал предложил создать «военный Шенген» ради сдерживания России

Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах ради упрощения перемещения сил НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению генерала, это необходимо для сдерживания странами НАТО потенциальных агрессоров, таких как Россия. «[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной», — заявил Ходжес.

Он уточнил, что командование НАТО хочет знать, как оно может «получить эту скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам и так далее».

В качестве решения этой проблемы генерал предложил создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, в которую входят 26 стран Европы и внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок.

14 сентября сообщалось, что Вашингтон, вероятно, использовал базу Рамштайн в Германии для поставок оружия сирийским повстанцам. При этом США не обращались за разрешением к Берлину. По немецким законам, для транспортировки боевого оружия через территорию ФРГ необходимо сначала получить разрешение. В Министерстве экономики Германии заявили, что ведомство не выдавало никаких разрешений на транспортировку вооружения через Рамштайн с 2010 года.