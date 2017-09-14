Немцы заподозрили США в незаконных поставках оружия в Сирию через базу в ФРГ

Вашингтон, вероятно, использовал базу Рамштайн для поставок оружия сирийским повстанцам. При этом США не обращались за разрешением к немецким властям. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты расследований, проведенных Центром исследования коррупции и организованной преступности.

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По их сведениям, с 2013 года подрядчики Пентагона закупали в Восточной Европе и на Балканах оружие советского образца на сотни миллионов долларов и переправляли его повстанцам, воюющим как против правительственной армии, так и против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В качестве одного из пунктов переправки указывалась база Рамштайн, расположенная в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По немецким законам, для транспортировки боевого оружия через территорию ФРГ необходимо вначале получить разрешение.

В Министерстве экономики Германии заявили, что ведомство не выдавало никаких разрешений на транспортировку вооружения через Рамштайн с 2010 года.

