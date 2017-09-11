США потребовали от части сирийской оппозиции сдать оружие

ЦРУ США потребовало от двух групп боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) прекратить бои на юго-востоке Сирии, сдать оружие и отступить в Иорданию. Об этом агентству Reuters рассказали несколько источников в рядах вооруженной оппозиции и дипломатических кругах.

Группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» и «мученики Ахмад Абдо», в которых состоят несколько сотен боевиков, сообщили об указании ЦРУ вернуть тяжелую артиллерию и произведенные в США противотанковые ракеты. «Поступило официальное требование покинуть район», — сообщил высокопоставленный представитель «аш-Шаркии» Бадр ад-Дин аль-Саламах.

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«Джейш Усуд аш-Шаркия» отказалась подчиниться, заявив, что «кровь их мучеников еще не высохла». «Мученики Ахмад Абдо» выразили принципиальное согласие отступить, но окончательного соглашения еще нет, и они остаются на позициях.

Западные дипломатические источники пояснили агентству, что данное требование связано с июльским решением президента Дональба Трампа свернуть программу ЦРУ по оказанию помощи сирийским боевикам, воюющим против против правительственных войск Башара Асада.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.