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В Евросоюзе заявили о намерении совершенствовать Шенгенское пространство

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении совершенствовать Шенгенское пространство. Ее слова на видеоконференции «Шенгенский форум» передает «Интерфакс».

По словам фон дер Ляйен, европейцы привыкли к открытым границам, однако пандемия коронавируса показала, что будет, если Шенген перестанет работать. Она подчеркнула, что соглашение необходимо совершенствовать и укреплять.

В частности, председатель ЕК указала на необходимость полностью обезопасить внешнюю границу с помощью усиления контроля, внедрения современных систем, а также быстрых и слаженных процедур. Кроме того, она предложила обеспечить безопасность через тесное сотрудничество полиции европейских стран и быстрый обмен данными о подозреваемых, а также усилить роль Европола. При этом фон дер Ляйен заявила, что проверки на внутренних границах должны быть крайней мерой.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон назвал эпидемию коронавируса угрозой для существования Евросоюза. Он отметил, что она угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ.

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