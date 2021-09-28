Российские регионы начали вводить ограничения из-за роста случаев COVID-19

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России власти ряда регионов начали вводить ограничения на посещение общественных мест, а также проведение спортивных и культурных мероприятий. Ужесточение мер коснулось пяти субъектов России.

Пермский край и Удмуртия вводят QR-коды

Власти Пермского края решили ввести QR-коды для посещения спортивных соревнований, культурных учреждений, а также заведений общественного питания. По мнению губернатора региона Дмитрия Махонина, подобная мера сократит число контактов зараженных со здоровыми и побудит граждан сделать прививку.

С 5 октября власти Удмуртии также обяжут своих жителей предоставлять QR-коды при посещении спортивных и выставочных мероприятий, театров и кино. Кроме того, для входа можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет не более 72 часов с момента проведения исследования.

Самарская область добавит к QR-кодам усиление масочного режима

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе власти Самарской области планируют ввести QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Также губернатор региона Дмитрий Азаров поручил ужесточить контроль масочного режима в ТЦ и общественном транспорте.

21 559 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Курская область переводит часть детей на дистанционку

Власти региона ограничили проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и перевели на дистанционку групповые занятия в детских школах искусств и музыкальных школах. Спортивные мероприятия в области будут проходить без зрителей. Власти отметили, что дети старше 14 лет могут принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе, а старше 16 лет — в помещениях.

Саратовская область закрыла фуд-корты

С 27 сентября в регионе закрыли фуд-корты и развлекательные комнаты в торговых центрах. Все школы Саратова перевели на дистанционную форму обучения до 11 октября.

За минувшие сутки в России выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 7 464 708. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530) и в Московской области (1450).