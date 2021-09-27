Фармаколог рассказал о новой вакцине от коронавируса

Отличие вакцины «Бетувакс» от других препаратов российского производства заключается в способе доставки антигена. Предполагается, что при новом формате, разработанном учеными, у вакцины практически не будет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости, и она сможет помочь практически всем. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний новой вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Этот препарат представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, в основе которой — сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса. По мнению разработчиков вакцины «Бетувакс-КоВ-2», ее можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

Новая разработка

По словам Кондрахина, «Бетувакс» — рекомбинантная вакцина, отличающаяся только способом доставки антигена, белка, запускающего иммунный ответ.

«В этом препарате использовались не частички шипа коронавируса, а поверхностный антиген инфекции. Пока мы не можем говорить о качестве вакцины, промежуточных результатов нет, но есть основания предполагать, что она окажется крайне интересной. Хотя бы потому, что в этой технологии значительно снижаются риски, связанные, в частности, с антителзависимым усилением инфекции. То есть появится возможность прививать даже людей, входящих в группы риска», — объяснил медик.

По словам фармаколога, многие другие вакцины, например, препарат центра «Вектор», пытаются запустить иммунитет, вводя в организм частичку шипа коронавируса. Здесь же в организм попадает готовый белок, который моментально распознается иммунной системой.

«Получается, иммунной системе просто нет смысла возбуждаться дальше, мы получаем контролируемый ответ. В Институте стволовых клеток не дают клетке самой развивать инфекцию, предоставляя уже готовый белок в необходимом количестве», — рассказал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что клинические испытания разработанного ИСКЧ препарата от COVID-19 могут начаться в сентябре после того, как Минздрав выдаст соответствующее разрешение.