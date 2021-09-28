В российском регионе введут QR-коды для ряда общественных мест

Власти Удмуртии с 5 октября хотят обязать граждан предоставлять QR-коды для посещения ряда общественных мест в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 сентября, на сайте главы республики.

Ограничение в российском регионе коснется спортивных и выставочных мероприятий, театров и кино.

Кроме того, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции было предложено запретить деятельность фуд-кортов за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и заправках.

По словам председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семенова, такие меры необходимы, поскольку в регионе наблюдается устойчивый рост заболеваемости и смертности.