Мурашко заявил о высоком риске для жизни после COVID-19 в течение полугода

В течение полугода после перенесенного COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни и здоровья человека. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что для переболевших коронавирусом пациентов есть возможность пройти углубленную диспансеризацию, которая поможет в выявлении возможных патологий, а также в профилактике заболеваний.

Бесплатной диспансеризацию москвичей 31 августа сделал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, на проведение углубленной диагностики здоровья москвичей будет выделено 850 миллионов рублей, она будет проходить в два этапа.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал категории россиян с самой большой смертностью от COVID-19. По его словам, 85 процентов летальных исходов приходится на лиц старше 60 лет.