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Собянин сделал бесплатной диспансеризацию переболевших COVID-19 москвичей

Мэр Собянин: переболевшие COVID-19 москвичи смогут пройти диспансеризацию бесплатно
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом жителей столицы включена в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина, постановление опубликовано на сайте.

В пресс-службе добавили, что на проведение углубленной диагностики здоровья москвичей будет выделено 850 миллионов рублей.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя прием терапевта и семь других исследований. В их число входят общий и биохимический анализ крови, измерение сатурации и спирометрия. Также по показаниям врач может назначить тест с шестиминутной ходьбой. Для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой или средней форме, с помощью других анализов определят риск тромбообразования и состояние легких.

Ранее градоначальник назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в регионах России. Собянин отметил, что ежедневно в столице фиксируется уменьшение заболеваемости и числа госпитализаций. По его словам, эти показатели снизились до минимальных значений.

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