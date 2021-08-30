Собянин оценил вероятность повторения острой ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин: надеюсь, острая ситуация с COVID-19 не повторится осенью и зимой 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что летний подъем заболеваемости COVID-19 в столице не повторится осенью и зимой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует «Интерфакс».

Он добавил, что в осенне-зимний период власти будут принимать необходимые меры в зависимости от ситуации.

Мэр отметил, что на данный момент пациенты с коронавирусом в тяжелой форме в больницах Москвы «конечно, есть, но их количество несоизмеримо с тем, что было раньше».

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших в стране. По его словам, каждый день в столице фиксируется уменьшение заболеваемости и госпитализаций, однако говорить о полном исчезновении проблемы пока нельзя.