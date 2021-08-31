В Москве зафиксировали наименьшее число смертей от COVID-19 с марта

Оперштаб: в Москве зафиксировали 44 смерти от коронавируса — это минимум с 1 марта

В Москве зафиксировали минимальное c 1 марта количество смертей пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом во вторник, 31 августа.

44 пациента с COVID-19 умерли за сутки в Москве

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки скончались 44 пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов за время пандемии в столице составило 27 445.

За последние сутки в столице зарегистрировали 1162 новых случаев COVID-19. Суточный показатель выздоровлений составил 1914.

Также в Петербурге зафиксировали минимальное с 10 октября 2020 года количество новых случаев коронавируса — 513.

Ранее мэр Москвы Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице одной из лучших в российских регионах. По его словам, каждый день в столице фиксируется уменьшение заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа госпитализаций.