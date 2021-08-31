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Россиянам назвали способы вернуть обоняние после COVID-19

Инфекционист Малиновская посоветовала гулять для восстановления обоняния после COVID-19
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Чтобы вернуть обоняние после COVID-19, надо изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами и следить за психическим здоровьем. Такие способы россиянам назвала инфекционист Светлана Малиновская, передает РИА Новости.

Чтобы позаботиться о психическом здоровье, стоит больше гулять на свежем воздухе и попробовать разные практики расслабления. Малиновская объяснила, что серьезные нарушения обоняния — стресс для организма, который может ухудшить симптомы.

Она уточнила, что для восстановления обоняния можно заготовить пузырьки с различными эфирными маслами и устраивать тренировки, несколько раз в день вдыхая разные ароматы и проверяя ощущения.

Ранее россиянам рассказали, какие анализы надо сдать после перенесенного COVID-19. По словам врача-терапевта и трансфузиолога Андрея Звонкова, необходимо сдать общий анализ крови и проверить ее на свертываемость. Он также рекомендовал переболевшим сдать тест на наличие антител и их уровень. При этом результат анализа не стоит интерпретировать самостоятельно — лучше обратиться за этим к врачу.

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