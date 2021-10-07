ООН призвала богатые страны дать восемь миллиардов долларов на вакцины от ковида

Генсек ООН Гутерриш призвал G20 выделить восемь миллиардов долларов на вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны из «Большой двадцатки» (G20) выделить восемь миллиардов долларов для того, чтобы дать возможность вакцинировать 40 процентов людей во всех странах до конца 2021 года. Его слова приводит Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, запустила план, который направлен на вакцинацию 70 процентов населения мира к середине 2022 года.

«Отсутствие справедливого распределения вакцин — это не только вопрос аморальности, но и вопрос глупости», — сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

На данный момент во всем мире введено более 6,3 миллиарда доз вакцины против коронавируса. При этом более половины мирового населения еще не получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

План ВОЗ призывает страны с высоким охватом вакцинами передать препараты в глобальную программу COVAX и в Африканский фонд закупок вакцин (AVAT) для распределения там, где они необходимы, а также, чтобы более богатые страны выполнили и ускорили выполнение обязательств по распределению доз.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об усугублении вакцинного неравенства в мире и заявила, что использование бустерных прививок от COVID-19 усилит неравномерность доступа к препаратам. Она призвала мировое сообщество сосредоточиться на расширении первичной вакцинации высокоприоритетных групп населения в условиях ограниченных поставок.

