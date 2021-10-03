В США предложили готовиться к «следующей неминуемой пандемии»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предложил меры по подготовке к новым пандемиям. Его слова приводит ТАСС.

В их числе он перечислил определение приоритетных патогенов, которые способны вызвать пандемию; улучшение разработки вакцин и улучшение терапевтических препаратов.

Следующую пандемию Фаучи счел неминуемой. Приоритетной он назвал работу с патогенами, так как именно этот подход подход позволяет на раннем этапе спрогнозировать особенности вакцин.

Ранее Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. «У нас есть возможности, у нас есть вакцины, которые высокоэффективны и безопасны», — сказал Фаучи. При этом он отметил, что не считает миллион смертей от коронавируса «чем-то неизбежным».