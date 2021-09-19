В США назвали способ снизить смертность от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. Такой способ снижения смертности он назвал в эфире телеканала CNN.

«У нас есть возможности, у нас есть вакцины, которые высокоэффективны и безопасны», — сказал Фаучи. При этом он отметил, что не считает миллион смертей от коронавируса «чем-то неизбежным».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила увольнением федеральным госслужащим CША в случае их отказа от прохождения вакцинации против коронавируса. При этом она утвердительно ответила на вопрос, грозит ли увольнение тем чиновникам, которые отказались от вакцинации без уважительной причины.

По последним данным, в США коронавирус обнаружен у 42 миллиона человек. Более 32 миллионов из них выздоровели, более 691 тысяч пациентов погибли.