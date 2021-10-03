Байден назвал убедительный повод вакцинироваться

Президент США Джо Байден вновь призвал соотечественников прийти на пункты вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Его заявление было распространено в связи с преодолением в стране отметки в 700 тысяч умерших от COVID-19. «Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться», — привел он убедительный довод. Американский лидер отметил, что вакцинация безопасна, бесплатна и проста.

Сам Байден в конце сентября ревакцинировался препаратом Pfizer.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 43,5 миллиона случаев заражения с начала пандемии. Страна остается на первом месте в мире по числу заболевших и умерших.

28 сентября издание Axios, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos, заявило, что большинство американских граждан не верят, что Байден и его администрация предоставляют населению правдивую информацию о коронавирусе. Согласно результатам исследования, 53 процента респондентов отказались доверять заявлениям правительства об эпидемиологической ситуации в стране, в то время как 43 процента американцев заявили о высокой степени доверия к государственному лидеру и властям.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что ВОЗ сняла все барьеры для признания российского препарата от коронавируса. Об этом российский министр сообщил после переговоров с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.