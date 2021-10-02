В ООН выразили надежду вакцинировать от коронавируса весь мир к концу 2022 году

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид выразил надежду вакцинировать весь мир от коронавируса к концу 2022 года и призвал все страны объединиться для достижения этой цели. Его слова приводит ТАСС.

«Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача — обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года», — подчеркнул Шахид.

Он отметил, что Генассамблея состоит из 193 стран, а сигналы, которые прозвучали во время прений на неделе высокого уровня ГА были очень позитивные, в том числе со стороны США, Индии, Китая, стран-производителей вакцин и из разных частей мира.

Ранее генсекретарь правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар обвинила ряд стран Запада в том, что они проявляют эгоизм, не отказываясь от прав на интеллектуальную собственность на вакцины против COVID-19. По ее мнению, богатым странам нужно действовать сейчас, чтобы спасти множество жизней. Она также считает, что фармацевтические компании повели себя «постыдно», поскольку ради увеличения прибыли они повышали цены.

