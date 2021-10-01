Запад обвинили в эгоизме из-за прав на вакцины от COVID-19

Генсекретарь правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар обвинила ряд стран Запада в том, что они проявляют эгоизм, не отказываясь от прав на интеллектуальную собственность на вакцины против COVID-19. Ее слова приводит ТАСС.

«Кучка богатых правительств продолжает осуществлять монополию на поставку вакцин [от COVID-19] и в то же время последовательно противодействует попыткам по прекращению прав на интеллектуальную собственность [на вакцины]», — сказала Калламар. По ее словам, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Евросоюз, включая Германию, не отказываются от прав на интеллектуальную собственность, в то время как другие страны продолжают напрасно тратить время и увиливать.

По ее мнению, богатым странам нужно действовать сейчас, чтобы спасти множество жизней. Она также считает, что фармацевтические компании повели себя «постыдно», поскольку ради увеличения прибыли они повышали цены, осуществляли монополию на интеллектуальную собственность, препятствовали передаче технологий и вели агрессивную лоббистскую кампанию. «Жадность берет верх над жизнью и правами человека», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства должны перестать политизировать тему одобрения российских вакцин от коронавируса. По словам дипломата, Запад предвзято относится к российским препаратам от COVID-19. Он подчеркнул, что контакты ученых должны быть «максимально профессиональными».