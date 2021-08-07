Посол России заявил о кампании Запада против российских вакцин от коронавируса

На Западе ведется целенаправленная кампания против российских вакцин от коронавируса, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, публикации в американских СМИ о попытках России убедить граждан США не вакцинироваться «не имеют ничего общего с действительностью». Подобные обвинения в попытках подорвать прививочные кампании в отдельных странах можно объяснить лишь русофобией, отметил он.

Антонов также добавил, что Запад отказывается признать тот факт, что наработки отечественных ученых могут помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой «большой фармы».