Главный эпидемиолог Швеции призвал смириться с распространением COVID-19

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что вакцинация делает ненужными другие способы борьбы с COVID-19. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Unherd.

«Все прочие вещи, которые мы пробовали, больше не будут важны, потому что высокий уровень вакцинации — это единственный способ, при помощи которого мы можем выбраться из этой пандемии, — заявил Тегнелл. — Никаких других способов, похоже, просто нет».

Эпидемиолог призвал смириться с тем, что COVID-19 никогда не будет побежден до конца. «Все больше и больше стран склоняются к этому мнению, потому что даже с фантастическими вакцинами мы можем лишь сдерживать его, но не искоренить полностью, — утверждает он. — Нам придется принять определенный уровень распространения инфекции в обществе».

В 2020 году Тегнелл настоял на отказе от строгих карантинных мер и утверждал, что таким образом население Швеции сможет получить коллективный иммунитет и избежит новых волн коронавируса. Прогноз оказался ошибочным, что привело к значительному количеству жертв. «Но многие скандинавские страны пострадали еще сильнее, — оправдывается эпидемиолог. — Я имею в виду, поглядите на статистику избыточной смертности. В Швеции дела обстояли не так уж плохо, она была, может, на четвертой или пятой строчке снизу в Евросоюзе».

Согласно данным, приводимым журналом Economist, Швеция была единственной скандинавской страной, в которой пандемия COVID-19 привела к значительной избыточной смертности. На пике первой волны она достигала 7,7 тысячи погибших в неделю на 100 тысяч человек. Вопреки утверждению Тегнелла, максимальная избыточная смертность в Дании не превышала 3,2 на 100 тысяч, а в Норвегии — 1,5 на 100 тысяч, что значительно меньше, чем в Швеции.

В ноябре 2020 года число попадающих в больницы с коронавирусом в Швеции росло быстрее, чем в любой другой стране Западной Европы. Надежды на то, что отсутствие локдаунов спасет экономику, также не оправдались. Экономические результаты Швеции в итоге оказались не лучше, чем в других государствах со схожими условиями.

В июле сообщалось, что первый этап вакцинации прошли 76,9 процента взрослого населения Швеции, а второй — 49,1 процента. 22 июля Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19, однако затем рост заражений возобновился. С 20 сентября из-за новой коронавирусной инфекции погибли 46 жителей страны. Общее количество жертв за все время пандемии достигло 14,8 тысячи человек.