Глава Pfizer предсказал срок возвращения к обычной жизни после пандемии

Глава Pfizer Альберт Бурла: мир вернется к нормальной жизни после пандемии через год

Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла предсказал, что мир через год вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Такой срок он обозначил заявил в эфире ABC News.

При этом, уточнил топ-менеджер, наиболее вероятным развитием событий станет появление новых мутаций вируса, и ежегодная вакцинация станет нормой.

26 сентября главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл призвал смириться с тем, что COVID-19 никогда не будет побежден до конца. «Все больше и больше стран склоняются к этому мнению, поскольку даже с фантастическими вакцинами мы можем лишь сдерживать его, но не искоренить, — сказал он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению Николай Крючков заявил, что заразиться COVID-19 можно даже после вакцинации, однако прививка способна защитить человека от смертельно опасных осложнений инфекции. По его словам, вероятность заразиться с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространением «дельта»-штамма вполне высока.

