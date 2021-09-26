В Роспотребнадзоре назвали сроки становления коронавируса сезонным заболеванием

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал сроки, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. По его словам, это произойдет, когда коллективный иммунитет достигнет 80 процентов, передает ТАСС.

«Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80 процентов, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного — заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60 процентов, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире», — указал эпидемиолог.

По словам Горелова, в России только треть населения имеет иммунитет к COVID-19. Сроки достижения необходимого уровня коллективного иммунитета зависят напрямую от темпов вакцинации, а она, соответственно, от сознательности и активности граждан в этом вопросе.

Эпидемиолог добавил, что в настоящее время привито около 40 миллионов человек, переболело 7,3 миллиона, поэтому коронавирусу «еще есть, где развернуться».

Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков раскрыл, какие особенности будут у новой волны коронавируса в России. По его мнению, новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. Подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.

