Иммунолог раскрыл особенности новой волны COVID-19 в России

Директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU раскрыл, какие особенности будут у новой волны коронавируса в России.

По его мнению, новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. Подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны. «Все равно, цифры будут высокие, в среднем. В этом главная проблема», — подчеркнул специалист.

Также он выразил мнение, что предстоящий сезон будет самым сложным в плане борьбы с COVID-19. «Если мы сейчас опять уйдем в отрицания и то, что у нас экономика загибается, значит, мы получим еще большие цифры по избыточной смертности, чем за прошлый ковидный год», — сказал собеседник издания.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, возможно, произойдет из-за невакцинированных граждан. Эксперт подчеркнул, что все люди «наивны перед вирусом» и встреча с заболеванием «завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести».