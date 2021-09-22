Названы сроки наступления плато по COVID-19 в России

Врач Тимаков: плато по заболеваемости COVID-19 в России наступит в середине-конце декабря

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется в середине-конце декабря. На данный момент в стране продолжается третья волна заболевания, заявил медик в эфире телеканала «Москва 24».

Тимаков подчеркнул, что снижение заболеваемости COVID-19 в стране до спокойного уровня не наступило. Инфекционист назвал сроки возникновения плато: по его мнению, оно придет в Россию в декабре. «Вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», — подчеркнул он.

Врач добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом незначительно превысит показатели летней вспышки. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», — объяснил он.

«Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», — предположил Тимаков.

Ранее российский вирусолог допустил остановку роста заболеваемости COVID-19. По мнению Александра Бутенко, это возможно благодаря иммунитету к коронавирусу, который получили много людей.