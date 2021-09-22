Российский вирусолог допустил остановку роста заболеваемости COVID-19

В России возможна стабилизация роста заболеваемости COVID-19, допустил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор и лауреат государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко.

По его мнению, остановка роста заболеваемости возможна из-за иммунитета к коронавирусу, который получили много людей.

«В этом году несколько более благоприятная обстановка по сравнению с прошлым годом. Стабилизация может объясняться тем, что, во-первых, значительное число уже привилось, во-вторых, есть большое количество людей, которые уже перенесли инфекцию», — считает специалист.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал «Ленте.ру» о возможности вытеснения «дельта»-штамма коронавируса в России «мю»-штаммом, так как он умеет обходить постковидный и поствакцинальный иммунитет.