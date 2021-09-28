Большинство граждан США отказались доверять информации Байдена о коронавирусе

Большинство американских граждан не верят, что президент США Джо Байден и его администрация предоставляют населению правдивую информацию о коронавирусе. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

Согласно результатам исследования, 53 процента респондентов отказались доверять заявлениям правительства об эпидемиологической ситуации в стране, в то время как 43 процента американцев заявили о высокой степени доверия к государственному лидеру и властям. При этом в январе 2021-го более 58 процентов граждан США соглашались с правдивостью слов Байдена о пандемии.

Axios также отмечает, что в США существенно снизилось доверие населения к информации о COVID-19 в СМИ. Так, новостям в интернете и национальным изданиям доверяют от 40 до 45 процентов жителей, а новостям на телевидении — только 34 процента.

22 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки связала рекордное падение рейтингов Байдена с пандемией коронавируса. По ее словам, американцы по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, что вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. При этом политик отметила, что президент США продолжит продвигать свою повестку.