Байден с трудом признал свой возраст

Президент США Байден: трудно признать, что мне больше 65, но я сделаю бустерную прививку

Президент США Джо Байден сделает третью прививку от коронавируса, которую рекомендовали людям в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В ходе своей речи в Белом доме американский лидер с трудом признал, что ему уже больше 65. «Но отбросим шутки в сторону. Я сделаю бустерную дозу. Я не уверен, когда точно, но я сделаю это, как только смогу», — подчеркнул он.

Президент отметил, что невакцинированные граждане могут нанести серьезный ущерб стране. По его словам, большинство больниц и медицинских учреждений США переполнены, и люди с раком, сердечным приступом и другими серьезными диагнозами не могут получить своевременную помощь.

Ранее сообщалось, что Байден планирует в третий раз вакцинироваться от COVID-19 вместе со своей женой. Пара получила первые две дозы вакцины в январе 2021 года.

17 августа стало известно, что Вашингтон сделал обязательными бустерные дозы для всех привитых граждан. Сделать третью прививку необходимо через восемь месяцев после второй дозы. При этом специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выразили неуверенность в необходимости ревакцинации от COVID-19 в стране.