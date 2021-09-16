В США заявили о неуверенности в вопросе повторной вакцинации от COVID-19

Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выразили неуверенность в необходимости ревакцинации от COVID-19 в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет.

В отчете говорится, что есть свидетельства в пользу того, что защита после вакцинации от коронавируса со временем ослабевает. Есть исследования, которые этого не подтверждают.

Также в отчете представлено мнение о публикациях, в которых говорится об исследованиях, которые свидетельствуют о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от COVID-19. В управлении заявили, что существуют факторы, которые могут «сказаться на их достоверности». Специалисты отметили, что вероятно, что самыми точными исследованиями, в которых говорится об эффективность вакцин для населения США, являются те, которые проводятся в стране.

Ранее сообщалось, что Белый дом объявит об обязательной вакцинации бустерными дозами для всех привитых граждан.

В сентябре медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации, в которой говорится, что необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны. Отмечается, что слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. При этом для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть полезна.