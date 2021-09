The Lancet: слишком частое или преждевременное введение вакцин может привести к миокардиту

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации. Ее авторами выступила группа ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Цитаты из исследования опубликованы в журнале The New York Times.

По мнению специалистов, необходимости в повторной вакцинации пока нет, так как существующие вакцины в достаточной мере эффективны. Кроме того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. При этом для людей со слабой иммунной системой ревакцинация может быть полезна.

Отмечается, что выводы ученых относятся как мРНК-вакцинам (как Pfizer и Moderna), так и к препаратам на основе аденовируса (например, «Спутник V»). Авторы статьи считают, что перед рекомендацией новых доз вакцин специалисты должны провести соответствующие исследования.

Мнение экспертов

Специалисты указали на то, что говорить о серьезных последствиях повторной вакцинации для здоровья пока рано. Так, инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев обратил внимание на то, что в первую очередь необходимо тщательно изучать вопрос. «Проводятся многочисленные исследования, на основании которых выводится временной промежуток, в который оптимально делать ревакцинацию», — напомнил он.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и вовсе заявила, что подобные публикации не стоит воспринимать всерьез. Эксперт также указала на то, что опубликованные в журнале сведения нуждаются в проверке. По ее словам, пока нет достаточного количества данных о том, как ведет себя иммунная система при коронавирусе.

При этом Попович напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не проводить повторную вакцинацию до тех пор, пока жители всех стран не получат хотя бы по одной дозе препарата. «Кому-то вакцины может не хватить, а вирус тем временем мутирует, поэтому ВОЗ считает оптимальным направлять ресурсы на первую вакцинацию. В рамках этой кампании могут происходить такого рода публикации», — предположила она.

Призывы ВОЗ

В августе генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны ограничить ревакцинацию от COVID-19, чтобы помочь бедным государствам привить не менее 10 процентов жителей. По его подсчетам, на тот момент в мире было введено около 4 миллиардов доз вакцин, из которых 80 процентов получили жители стран с высоким и средним уровнем дохода.

Рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения Тедрос Аданом Гебрейесус Глава Всемирной организации здравоохранения

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик не стал комментировать слова Гебрейесуса. В США и России предложение ВОЗ не поддержали. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев заявил, что такой шаг может вызвать рост числа смертей от коронавируса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что страны могут одновременно и проводить ревакцинацию, и делиться вакцинами с бедными странами. Однако уже в сентябре призывы отложить распространение «бустерных» доз прозвучали в Белом доме в сентябре. Чиновники в сфере здравоохранения США заявили, что они не могут одобрить повторные дозы прививок для всех видов препаратов.

Опасность не доказана

Неподтвержденные сообщения об опасности ревакцинации появляются и в интернете. В сентябре распространилось видео, где врач Татьяна Шарковская, ссылаясь на неизвестные источники, утверждает, что повторная вакцинация приводит к истощению и смерти организма. Изложенные ей факты не нашли подтверждения, а некоторые сведения оказались ложными. Исследование о ревакцинации, результаты которого есть на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, информации о возможном истощении организма в этом случае нет.

Израильские ученые и вовсе доказали, что бустерные дозы вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивали в четыре раза большую защиту от инфекции, чем две дозы, для людей в возрасте 60 лет и старше. Незадолго до этого врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что повторно вакцинироваться от COVID-19 можно любым из препаратов, которые существуют на сегодняшний день.