Оценена необходимость ревакцинирующих доз от коронавируса

Эффективность вакцин против коронавирусной инфекции настолько высока, что необходимости обеспечивать население для дополнительной защиты дополнительными их дозами — так называемыми бустерами — на данном этапе пандемии нет. К таким выводам пришла международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале The Lancet. Вместо ревакцинации специалисты призвали власти тех стран, где она идет, направить имеющиеся дозы туда, «где они принесут наибольшую пользу».

Исследователи — среди которых присутствовали и эксперты ВОЗ — проанализировали имеющиеся данные рандомизированных клинических испытаний и наблюдательных исследований, опубликованных как в научных журналах, так и в качестве препринтов. Они показывают, что вакцины против COVID-19 остаются высокоэффективными в предотвращении тяжелого протекания болезни, в том числе и в случае новых вариантов SARS-CoV-2.

Исследователи установили, что вакцинация в 95 процентах предотвращает тяжелое протекание болезни как при «дельта»-, так и при «альфа»-штаммах, а в 80 процентах — ее возникновение. В целом эффективность вакцинации в защите от тяжелых форм коронавируса была большей, чем от легких. Однако даже в странах с высоким уровнем вакцинации главной группой риска — и главными переносчиками инфекции — остаются люди, не получившие препарат, подчеркивают ученые.

«Доступные исследования не представляют убедительных доказательств серьезного снижения (со временем — прим. «Ленты.ру») защиты против тяжелых форм болезни, которая является главной целью вакцинации», — отметила ведущий автор исследования, глава программы исследований и разработок ВОЗ Анна-Мария Энао-Рестрепо. Выигрыш от ревакцинирующих доз не перевешивает пользу от вакцинации ранее непривитых, подчеркнула она. Даже если их и использовать, необходимо прежде определить, где их применение будет перевешивать существующие риски.

Кроме того, подчеркивают исследователи, варианты коронавируса не развили пока способности избегать иммунологической памяти. Если же новым вариантом это удастся сделать, то против них будут эффективны разработанные специально под них бустеры.

