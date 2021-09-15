Инфекционист оценил статью ученых о бесполезности повторной вакцинации

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил статью ученых в медицинском журнале The Lancet, в которой утверждается, что массовая ревакцинация граждан бесполезна. Его слова передает РБК.

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо тщательно изучать вопрос. «Проводятся многочисленные исследования, на основании которых выводится временной промежуток, в который оптимально делать ревакцинацию. Преждевременно волноваться, бить в колокола не стоит — нужно изучать», — сказал он. Касательно связи повторной вакцинации с появлением миокардита и других заболеваний инфекционист подчеркнул, что она «потенциально может быть, равно как может и не быть».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что подобные публикации не стоит воспринимать всерьез. Пока данных о том, как иммунная система действует при COVID-19, недостаточно, пояснила она.

По мнению ученых, опубликовавших статью, существующие вакцины достаточно эффективны, поэтому пока нет необходимости в повторной вакцинации. Более того, слишком частое или преждевременное введение повторных доз препаратов может быть бесполезным и даже опасным: например, привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Впрочем, ревакцинация может быть полезна некоторым людям со слабой иммунной системой, указали они.