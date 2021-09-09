Сообщение об опасности ревакцинации от COVID-19 оказалось недостоверным

Сообщение об опасности ревакцинации от коронавирусной инфекции оказалось недостоверным.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» распространились публикации и видеоролики, в которых врач Татьяна Шарковская, ссылаясь на неизвестные источники, утверждает, что ревакцинация приводит к истощению и смерти организма. Интервью с ней было снято в рамках серии видео «Мнения честных врачей» режиссером Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Владимиром Паршиковым. Впервые видео опубликовала 12 августа на своей странице в Facebook заслуженная артистка России Мария Шукшина.

Факты, изложенные Шарковской, не нашли подтверждения, а некоторые сведения оказались ложными. В частности, врач сравнивает вакцину от коронавируса с прививкой от Эболы и отмечает, что от последней якобы погибали дети. При этом вакцина от Эболы была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для людей от 18 лет.

Шарковская утверждает, что векторные вакцины приводят к антителозависимому усилению инфекции. «Это не я придумала, в открытом доступе есть источники, можно почитать», — подчеркивает врач, не приводя конкретных источников. Подобные сообщения еще в начале июля в комментарии РБК опроверг инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицины» Евгений Тимаков. Кроме того, на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса приводятся методические рекомендации, выпущенные Минздравом России, в которых разъясняется необходимость ревакцинации, процесс формирования иммунитета, исследования безопасности вакцин, а также опубликован список противопоказаний.

В исследовании о ревакцинации, результаты которого есть на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, также нет информации о возможном истощении организма.

Публикация не приобрела широкого охвата в СМИ: помимо первоисточника, она была перепечатана изданиями Donnews.ru и «Царьград», а также распространилась в соцсетях. Другие ресурсы тоже усомнились в правдивости информации, изложенной врачом — соответствующие публикации появились на сайте ИА «NewTimes.kz», Новости Mail.ru и Corona Fake.

