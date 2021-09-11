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Байден захотел сделать «бустерную» прививку от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Байден сделает «бустерную» прививку от коронавируса
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден получит «бустерную», дополнительную прививку от коронавируса, когда она появится в широком доступе. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter Белого дома.

О намерении Байдена вакцинироваться в третий раз сообщила пресс-секретарь Белого дома. Байден захотел сделать дополнительную прививку от коронавируса вместе со своей супругой Джилл. Пара получила первые две дозы вакцины в январе 2021 года. Согласно актуальным в США правилам, они смогут сделать третью прививку от COVID-19 уже в сентябре.

Белый дом сделал обязательными бустерные дозы для всех привитых граждан. Сделать третью прививку необходимо через восемь месяцев после второй дозы. Для этого Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должно выдать специально разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer-BionTech.


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