Исследовавших происхождение COVID-19 ученых сочли предвзятыми и распустили

Комиссия журнала Lancet распустила группу ученых по исследованию происхождения COVID-19. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Причиной стала связь членов группы с EcoHealth Alliance, которая находится под пристальным вниманием Конгресса США.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, принявший решение о роспуске группы, счел, что ее выводы могут быть предвзятыми.

Ранее стало известно, что США спонсировали изучение коронавирусов и выделили более трех миллионов долларов, в том числе институту вирусологии в Ухане. От Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах выдавался грант на выяснение возможности передачи вируса от летучих мышей человеку.

Отмечается, что документы содержат несколько важных деталей об исследованиях в Ухане. Документы вновь заставляют думать о том, что пандемия могла начаться в результате утечки из лаборатории, заключило издание.

В конце августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.