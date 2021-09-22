В Китае озвучили новую версию происхождения COVID-19

Китайские ученые заявили о распространении COVID-19 в США еще в сентябре 2019-го

Ученые из Китая заявили, что распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, то есть раньше, чем в КНР. Такая новая версия озвучена в исследовании, опубликованном на портале ChinaXiv.

Группа специалистов из Китая с помощью математической модели назвала возможную дату начала распространения коронавируса в США и Китае, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.

Исследование основано на анализе данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения. «С 50-процентной вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года», — говорится в сообщении. Как указали ученые, это намного раньше официально объявленной даты первого подтвержденного случая в США — 20 января 2020-го.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что с большой долей вероятности коронавирус начал распространяться в Штатах в сентябре 2019 года. При этом специалисты подчеркивают, что распространение коронавируса в самом Китае, вероятно, началось только в конце декабря 2019-го.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что исследователи из Уханьского института вирусологии планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей еще в 2018 году. На эти исследования специалисты просили 14 миллионов долларов у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны.