Ученые из Уханя хотели заразить летучих мышей коронавирусами еще в 2018 году

Исследователи из Уханьского института вирусологии планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей еще в 2018 году. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, коронавирусы должны были подействовать в качестве прививки от болезней, способных передаваться людям. Эксперимент планировали провести в китайской провинции Хубэй.

Как сообщает издание, на эти исследования специалисты просили 14 миллионов долларов у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны.

Ранее вирусолог оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. По его словам, в начале работ лаборатории там были недостатки. «В BSL-4 лабораториях запрещены плинтусы. Там делается наливной пол и закругленный переход от пола к стенам, чтобы не было пыли и щелей. Так вот в Уханьском институте часть помещений были, судя по всему, отделаны не так. А это грубое нарушение, потому что может туда попасть патоген», — отметил он.