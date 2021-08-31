Иммунолог оценил версию о занесении коронавируса с полуфабрикатами

Версия о появлении коронавируса в Ухане из полуфабрикатов, поставленных из ЕС и США малореалистична — среда, в которой перевозятся продукты, некомфортна для COVID-19. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал врач-иммунолог Николай Крючков. Он предположил, что заявление китайских экспертов — не больше чем внешнеполитическая игра между страной и Штатами.

Коронавирус в город Ухань могли завезти поставщики полуфабрикатов из других стран. Об этом сообщили эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (CDC).

«Мы провели эпидемиологические исследования и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку замороженных полуфабрикатов», — говорится в заявлении представителя CDC Ма Хуэйлай. По ее словам, после того, как Китай пережил первую волну коронавируса, эпизодические вспышки COVID-19 наблюдались в Пекине и Даляне.

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Врач Крючков предположил, что заявление экспертов — ответ на ранее опубликованный доклад США о происхождении коронавируса, авторы которого обращали внимание на отсутствие должного сотрудничества.

«Фактически, в том докладе не писали ничего страшного, — заметил Крючков. — Просто был сделан вывод о том, что достоверных данных об искусственной, биотехнологической природе появления вируса нет, так же, как и об утечке COVID-19 из лаборатории. Тем не менее определенная неуверенность остается, связана она, прежде всего, с отсутствием сотрудничества со стороны Китая».

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По мнению иммунолога, версия о появлении коронавируса из полуфабрикатов выглядит довольно странно; более правдоподобной, хоть и притянутой, он считает завоз COVID-19 гражданами США.

«Одной из версий, выдвигаемых Китаем, было то, что, во время военных игр участники завезли болезнь в страну и устроили пандемию. Сейчас она даже не обсуждается. Очень странно, что теперь ученые предлагают рассмотреть возможность появления вируса из полуфабрикатов. Прежде всего потому, что она совершенно недоказуема. Полагаю, что имеет место простая внешнеполитическая игра», — считает Крючков.

Врач добавил, что полуфабрикаты — не лучший способ доставки вируса. COVID-19, действительно, какое-то время живет на поверхностях, но здесь среда для него крайне некомфортная. Для него идеальны слабоположительные температуры, в то время как заморозка и долгая перевозка могут быть губительны.

«Полуфабрикаты транспортируются морским путем, это очень длительное путешествие в условиях отрицательных температур. Довольно неочевидный способ доставки вируса. Куда более эффективным было бы заражение от какого-то первичного носителя. Например, разумна версия о том, что кто-то из китайских ученых заразился, а потом, случайно, разнес вирус», — резюмировал иммунолог.

28 августа был опубликован доклад американской разведки, в котором говорится, что COVID-19 не разрабатывался как биологическое оружие. Доклад был представлен президенту США Джо Байдену. Также разведка выдвинула две гипотезы происхождения вируса: лабораторными методами и путем передачи от животного человеку.