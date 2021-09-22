Рекордное падение рейтингов Байдена объяснили

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему рейтинги президента США Джо Байдена продолжают падать с рекордной скоростью. По ее словам, это связано с пандемий коронавируса. Однако это не повлияет на планы американской администрации продвигать повестку Байдена, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряет методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием», — подчеркнула Псаки в ходе регулярного брифинга.

По словам представителя Белого дома, в администрации Байдена осознают эти обстоятельства. Однако команда американского президента по-прежнему настроена на продвижение его повестки и улучшение жизни граждан страны. По словам Псаки, эти цели реализуются «на долгую перспективу».

Ранее ослабление позиций Байдена заметили во Франции. По мнению издания Le Figaro, рейтинг президента США упал на фоне многочисленных кризисов с момента его инаугурации.

Ранее рейтинг Байдена рекордно упал на фоне событий в Афганистане. В конце августа он снизился на шесть процентных пунктов — до 49 процентов.