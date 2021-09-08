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Во Франции заявили о серьезном ослаблении позиций Байдена

Le Figaro: в США произошла серия кризисов, политически ослабивших президента Байдена
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Michael Reynolds/ Globallookpress.com

Позиции президента США Джо Байдена серьезно ослабли на фоне многочисленных кризисов с момента его инаугурации. Такое мнение выразило французское издание Le Figaro.

«То, что должно было стать, по выражению Байдена, "летом радости и свободы", превратилось в серию кризисов, политически ослабивших американского президента», — говорится в статье, посвященной первым итогам правления нового главы Белого дома.

Среди кризисов газета отметила увеличение темпов пандемии коронавируса в связи с распространением штамма «Дельта» и снижением темпов вакцинации, увеличение количества пациентов в больницах до пределах их возможностей, который сопровождается нехваткой персонала из-за увольнений и ухода на пенсию.

Также причиной названы масштабные стихийные бедствия, пожары, ураганы, наводнения, из-за чего летом каждый третий житель США столкнулся с климатическими катастрофами. Кроме того, усугубило положение американского лидера ситуация в Афганистане, которая описана изданием как «хаотичный уход», которого можно было избежать.

Все это разрушило обещания Байдена о возвращении к нормальной жизни. Эта «черная серия» сопровождалась падением рейтинга американского президента. «Байден, объявивший в момент прихода в Белый дом о возвращении компетентности и ценностей, вышел из этого фиаско политически ослабленным», — констатирует Le Figaro.

Ранее опрос Reuters совместно с социологической службой Ipsos показал, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в РФ). 46 процентов совершеннолетних американцев одобряют работу главы Белого дома, это самый низкий показатель, зафиксированный в еженедельных опросах, которые начались, когда лидер вступил в должность в январе.

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