В США оценили шансы Трампа обойти Байдена в случае новых выборов

Опрос общественного мнения в США дал оценку шансам бывшего лидера Дональда Трампа обойти нынешнего президента Джо Байдена в случае проведения новых выборов. По данным исследования, проведенного Колледжем Эмерсон в Бостоне, экс-глава государства выиграл бы голосование с разницей в один процентный пункт, передает ТАСС.

Так, Трампу прогнозируют 47 процентов против 46 у Байдена. При этом за действующего президента готовы проголосовать 60 процентов представителей Демократической партии, 37 хотели бы видеть в Белом доме кого-либо другого. Экс-лидера же готовы поддержать 67 процентов республиканцев.

Также респондентам задали вопрос о ситуации в Афганистане, 68 процентов ответили, что Соединенные Штаты проиграли эту войну.

Ранее опрос Reuters совместно с социологической службой Ipsos показал, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в РФ). 46 процентов совершеннолетних американцев одобряют работу главы Белого дома, это самый низкий показатель, зафиксированный в еженедельных опросах, которые начались, когда лидер вступил в должность в январе.