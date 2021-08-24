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Рейтинг Байдена продолжил падение на фоне событий в Афганистане

Опрос Hill и HarrisX показал падение рейтинга Байдена из-за происходящего в Афганистане
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Опрос издания Hill и службы HarrisX показал дальнейшее падение рейтинга одобрения президента США Джо Байдена на фоне событий в Афганистане. Он снизился на шесть процентных пунктов с начала месяца до 49 процентов, передает РИА Новости.

Также с 40 до 43 процентов выросло число тех, кто не одобряет действия американского лидера. Глава службы HarrisX Дритан Нешо связал это с неудачной операцией по выводу войск Соединенных Штатов из исламской республики.

Исследование проводилось с 20 по 22 августа онлайн, в нем приняли участие 2846 человек, которые являются зарегистрированными избирателями.

Ранее опрос Reuters совместно с социологической службой Ipsos показал, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в РФ). 46 процентов совершеннолетних американцев одобряют работу главы Белого дома, это самый низкий показатель, зафиксированный в еженедельных опросах, которые начались, когда лидер вступил в должность в январе.

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