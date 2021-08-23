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Советник Байдена оценил вероятность переговоров США с талибами

Советник президента США Салливан: Байден не собирается вступать в переговоры с «Талибаном»
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Фото: Ken Cedeno / Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден не намерен сам вступать в переговоры с талибами (террористическое движение «Талибан» запрещено в России), захватившими власть в Афганистане, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя администрации Байдена оценить вероятность переговоров американского руководства с «Талибаном». «В настоящее время такая возможность не рассматривается», — подчеркнули в Белом доме и пояснили, что президент не собирается контактировать с талибами.

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