Советник Байдена оценил вероятность переговоров США с талибами

Советник президента США Салливан: Байден не собирается вступать в переговоры с «Талибаном»

Американский лидер Джо Байден не намерен сам вступать в переговоры с талибами (террористическое движение «Талибан» запрещено в России), захватившими власть в Афганистане, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя администрации Байдена оценить вероятность переговоров американского руководства с «Талибаном». «В настоящее время такая возможность не рассматривается», — подчеркнули в Белом доме и пояснили, что президент не собирается контактировать с талибами.